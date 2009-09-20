Фільм Муратової здобув гран-прі фестивалю ”Кіношок”

Гран-прі "Золота лоза" 18-го Відкритого фестивалю кіно країн СНД, Латвії, Литви та Естонії "Кіношок", який проходить з 13 по 20 вересня в Анапі, одержала стрічка Кіри Муратової "Мелодія для шарманки" (Україна), передає РІА “Новости”.

Приз за кращу режисуру жюрі під головуванням письменника Володимира Маканіна присудило Арутюну Хачатряну за картину "Кордон" (Вірменія).

Виконавицею кращої жіночої ролі визнано Ірину Агейкіну, яка зіграла в картині "Пісня південних морів" (Росія-Казахстан-Німеччина-Франція), а приз за кращу чоловічу роль присуджений Володимиру Кузнєцову за роботу у фільмі "З чорного ходу" (Росія).

Гільдія кінознавців і кінокритиків свій традиційний приз "Білий слон" віддала Олені Полуніній, яка зняла документальну картину "Революція, якої не було" (Естонія-Фінляндія) з формулюванням "За художню нещадність до опозиції та її противників".

У конкурсі короткометражних фільмів "Межі шоку" гран-прі присуджено російському фільму "Монгол 8" Гліба Середи. Володарями двох спецпризів стали литовська стрічка "Сповідь" та естонська стрічка RAMPCRAMP.