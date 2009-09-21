Опубліковано невідомі інтерв`ю Майкла Джексона

У ході кількох бесід з біографом, особа якого не розкривається, поп-музикант Майкл Джексон, який помер у червні 2009 року, розкритикував своїх братів Тіто, Марлона, Джермена, Джекі і Ренді, сестру Ла Тойю та обох батьків.

Витяги з раніше невідомих інтерв`ю музиканта 20 вересня публікує британське видання News of the World.

За даними видання, розповідаючи біографові про своїх рідних, іноді співак дозволяв собі занадто різкі вислови на їхню адресу, які просив пізніше не публікувати.

Як стверджує газета, рішення про опублікування слів Джексона було ухвалене в зв`язку з його смертю. Джерело аудіозаписів News of the World не розкриває.

Описуючи своїх братів, які виступали разом з ним у рамках колективу Jackson 5, співак назвав їх "ледачими". За словами Джексона, вони не підтримували його, і під час запису програм по-справжньому працював він один, тоді як вони "тільки стогнали і охали".

Про Тіто Джексон розповів, що той захоплюється склеюванням пластикових моделей літаків – заняттям, на думку музиканта, "украй нудним". Марлона Джексона співак розкритикував за те, що він постійно наслідував його на сцені.

Джермена музикант вважав "баболюбом" і занадто піддавався чужій думці. Джекі Джексон, на думку Майкла, був дуже впертий і схильний до постійних сумнівів. Ренді співак розкритикував за відмову прислухатися до думки тих, що оточують.

Свою сестру Ла Тойю Майкл неполюбляв за прагнення до абсолютної чистоти й стерильності. "Варто було кашлянути за столом, і вона закривала свою тарілку. Ну а якщо чхнути, вона взагалі виходила з кімнати", – розповів Джексон про неї.

Коментуючи поведінку своєї матері, Кетрін Джексон, співак висловив розчарування в зв`язку з одним з інтерв`ю, в якому вона розповіла про нього те, що оточуючих "не стосується". Про батька Джо Джексон сказав, що "ніколи не відчував близькості з ним". Крім того, за словами музиканта, батько часто бив ременем своїх дітей, якщо ті помилялися під час репетицій.

Єдиним родичем, що уникнув критики з боку співака, стала його друга сестра – Джанет. Джексон був дуже прив`язаний до неї і сильно переживав, коли вона вийшла заміж у 1984 році. Припинення спільної роботи співак назвав "страшною втратою".

Розкритикувавши в пух і прах своїх родичів, поп-король не забув розповісти і про себе, повідомляє газета.

"Я капітан на своєму кораблі. Я пропоную що-небудь і слухаю, як відреагують на це інші, проте останнє слово завжди за мною", – говорить Джексон.

Коментуючи свою роботу для компанії Pepsi, співак заявив, що насправді "ненавидить цей напій, ненавидить займатися тупою рекламою" і єдине, що подобалося йому в цій роботі, – це "спілкування з дітьми", відзначає News of the World.

Нагадаємо, Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в Каліфорнії у віці 50 років. У тілі співака було виявлено сильнодіючі ліки – у кількості, яка несумісна з життям. Поліція кваліфікувала смерть Джексона, як вбивство.

7 липня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі пройшла церемонія прощання із співаком. Поп-король був похований 3 вересня на кладовищі Glendale Forest Lawn під Лос-Анджелесом.

Кореспондент