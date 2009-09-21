Гран-прі «Червоної рути» отримав електро-фольк ”Солома-гурт”

Гран-прі ювілейного фестивалю «Червона рута» отримав електро-фольк "Солома-гурт" з Києва, який виступає у стилі електро-фольк. Гурт існує лише півроку, музика є хобі для його учасників. Солістка – акторка театру Соломія Мельник.

Диплом переможця фестивалю «Червона Рута» з рук голови суддівської ради Кирила Стеценка отримала солістка гурту Соломія Мельник, яка вразила чернівчан, гостей фестивалю та журі своїм самобутнім співом.

«Ми ще вранці репетирували в себе на кухні та потрапили на велику сцену, – сказала Соломія. – Перемога для нас – це сон. Ми просто хотіли вшанувати Івасюка, аж тут Гран-Прі!» – заявила вона в інтерв’ю журналістам.

У жанрі популярної музики відзначено співачку з Києва Младу, у жанрі акустичної музики- гурт з Києва «Даха Браха» та братів Золотухіних з Луганська.

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