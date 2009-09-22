У Києві пройде фестиваль жіночих монодрам ”Марія”

23-28 вересня 2009 року в Національному академічному драматичному театрі ім. Франка відбудеться VI Міжнародний фестиваль жіночих монодрам "Марія", присвячений першій народній артистці України Марії Заньковецькій.

На фестиваль відібрано кращі спектаклі з Польщі, Росії, Вірменії, Японії, США, України за участю Лариси Кадирової, Чі Марго Шерман ("Що я знаю про війну?"), Єви Балцер ("Моя країна"), Ніни Репетовськой, Арміні Мацакян ("Леді Макбет"), Ірини Джапакової, Хотакі Хагіварі, Масаказу Терамото, Лідії Раєвської ("Континуум").

Щорічно фестиваль присвячується знаменній даті з української чи світової культури, у 2009 році він приурочений 200-річчю з дня народження Миколи Гоголя.

Відкриється фестиваль 23 вересня о 15:00 виставками "Марія Заньковецка і Микола Гоголь – земляки" і "Гоголь і франківці" за матеріалами з фондів музею М.Заньковецкої, за творами Сергія Якутовича і Кості Лавра. О 16:00 відбудеться покази артистів театру ім. Франка "Сара Бернар. Всупереч усьому" за п`єсою Хшановського і Кадирової.

Крім того, у рамках фестивалю 25-26 вересня відбудеться міжнародна конференція "Магічний вплив М.В.Гоголя на світовий і український культурні процеси" за участю Ліни Костенко, Євгенія Сверстюка, Івана Вакарчука, Оксани Пахльовської, Марії Матіос, Миколи Жулинського, видатних учених з України, Італії, Великобританії, Канади, Польщі, Росії, Хорватії, Перу, Індії, Ірану.

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