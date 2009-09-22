Тимошенко зустрілася з Олегом Скрипкою

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО провела зустріч з відомим виконавцем та композитором Олегом СКРИПКОЮ, в ході якої обговорювались питання розвитку сучасної української молодіжної культури, фестивального руху, дитячої творчості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила незмінність курсу уряду на всебічну підтримку культурних традицій українського народу та народного мистецтва.

Прем’єр високо оцінила внесок О.СКРИПКИ у налагодження культурного обміну і пропаганду української культури як складової частини загальносвітового культурного процесу, подякувала йому за організацію протягом багатьох років етнічного фестивалю «Країна мрій», який має для молоді велике виховне значення.