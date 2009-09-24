У Львові зібралися усі благодійники будівництва Патріаршого собору

22 вересня, у Львові на стадіоні «Україна» пройшов фінальний концерт «З вірою і любов’ю», у рамках якого усі зібрані кошти будуть передані на будівництво Патріаршого собору у Києві. Незважаючи на відсутність реклами про проведення заходу у Львові, концерт був багатолюдним.

У концерті взяли участь відомі виконавці: Дарина Сумська, Горгішелі, Гудімов, Фома. А особливо публіка отримала задоволення від пісень Тараса Петриненко, Тетяни Горобець, «Піккардійської терції», та С. К. А. Й.

Усі, хто прийшов на концерт, внесли свою частку до будівництва Патріаршого собору в столиці. Квиток на концерт коштував 40 гривень, однак це не була вартість квитка, а благодійна пожертва на будівництво Храму, відкриття якого заплановано на наступний рік.

Потрапили на концерт й ті львів’яни, які не придбали квитка завчасно, – вони зробили це перед входом на стадіон «Україна». Семінаристи-волонтери розповсюджували квитки перед концертом і за 20 гривень, – ці кошти також підуть на будівництво Патріаршого собору. Долучитися ж до будівництва Храму міг і може далі кожен охочий віруючий громадянин нашої держави. Саме тому і не встановлювалися конкретні ціни на квитки.

Перед початком концерту до усіх присутніх на стадіоні «Україна» звернувся Глава УГКЦ Любомир Гузар, який подякував за долучення до доброї справи – будівництва Собору. Гузар у своєму зверненні наголосив, що у Львові відбулося не тільки музичне, але й естетичне свято, яке дає можливість внести свою маленьку частину у будівництво Храму у столиці.

А вже під час концерту народний артист України Тарас Петриненко із сцени на стадіоні «Україна» зізнався, що він із Тетяною Горобець є православними, але вирішили підтримати греко-католицьку церкву у будівництві Патріаршого собору у Києві. Тарас Петриненко також висловився і щодо останнього візиту в Україну Патріарха Кирила, сказавши, що в Україну останнім часом «приїжджали всякі Кіріли, які хотіли вчити нас, як ми маємо молитися у своїй державі».

Усі витрати, пов’язані із організацією концерту, взяв на себе ФК «Карпати», який також безкоштовно надав для проведення фінального концерту стадіон «Україна».

Загалом концерт тривав три години і завершився концерт піснею «Україна» у виконанні усіх виконавців.

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