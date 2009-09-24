Роберта де Ніро нагородять премією Стенлі Кубрика

Лос-Анджелеський підрозділ британської кіноакадемії (BAFTA) ухвалив рішення нагородити знаменитого актора Роберта де Ніро премією імені Стенлі Кубрика.

"Роберт де Ніро, без перебільшення, ікона сучасного кінематографа. Його вражаюче уміння розчинятися в героях, яких він грає, забезпечило йому заслужену славу одного з найталановитіших акторів в світі", – прокоментував рішення глава BAFTA/LA Пітер Моріс.

Урочиста церемонія вручення нагороди відбудеться 5 листопада в Лос-Анджелеському готелі Century Plaza. Раніше лауреатами цієї премії ставали Шон Пенн, Клінт Іствуд, Том Круз, Том Хенкс та інші відомі голлівудські актори і режисери.

Нагадаємо, що в грудні 2009 року на екрани виходить романтична комедія за участю Роберта де Ніро під назвою "У них все гаразд".

У найближчих планах актора також зйомки в фільмі Роберта Родрігеса "Мачете".

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