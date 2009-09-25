”Рок Січ - 2009” не відбудеться

Громадська організація "Країна Мрій" та оргкомітет фестивалю "Рок Січ" повідомляють про відміну запланованого фестивалю "Рок Січ", що мав відбутися 26 – 27 вересня на Трухановому острові у Києві.

"Прикро, але не виправдалися наші сподівання та очікування фанатів рок-музики, і ми не знайшли можливості реалізувати в цьому році ідею фестивалю "Рок Січ" на Трухановому острові, проте робота триває, і ми обіцяємо в майбутні часи відновити шляхи до зустрічі українських рок-музикантів зі своїми прихильниками." – каже ідеолог та організатор фестивалю Олег Скрипка.