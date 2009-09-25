Помер мультиплікатор, творець ”В синем море, в белой пене…”

Відомий вірменський мультиплікатор, режисер і сценарист Роберт Саакянц помер у четвер увечері на 59-му році життя.

Як повідомляє Громадське телебачення Вірменії, Саакянц помер у лікарні після тривалої хвороби і важкої операції на серці.

З робіт Саакянца найбільшу популярність мають мультфільми циклу, створеного за казками класика вірменської літератури Ованеса Туманяна. Серед них - Кто расскажет небылицу?", "Три синих, синих озера малинового цвета", "Ух ты, говорящая рыба!", "В синем море, в белой пене...", "Ишь ты, Масленица!" та інші.

Саакянц народився в Баку в 1950 році. З 1964 року жив у Єревані, де закінчив середню школу, після чотирьох років навчання у педагогічному інституті був відрахований в 1972 році за невідвідування. З 1970 року працював на кіностудії "Арменфільм" як художник-мультиплікатор, а з 1972 - режисера-мультиплікатора.

Був автором сценаріїв і художником-постановником практично всіх своїх фільмів, яких близько 30, і кліпів для каналу ОРТ і Вірменського телебачення, а також співавтором інших анімаційних фільмів, знятих на кіностудій "Арменфільм".

Фільми Саакянца удостоювалися нагород міжнародних і всесоюзних кінофестивалів у Франції, Італії, Іспанії, Германії, Японії, а також в Києві, Єревані, Москві, Таллінні.

У 1987 одержав звання Заслуженого діяча мистецтв. Був художнім керівником об`єднання мультиплікаційних фільмів кіностудії "Арменфільм".

РІА “Новости”