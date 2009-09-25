Усі на ”Київську Барикаду”!
11:58, 25 вересня 2009Культура
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Програма фестивалю дуже насичена
Сьогодні у Києві стартував ІІІ літературно-музичний фестиваль "Київська Барикада", який триватиме три дні, і завершиться 27 вересня фінальною вечіркою за участі харківського гурту “Собаки в космосі” .
Програма фестивалю дуже насичена: гостей чекають зустрічі з письменниками, обговорення книг, фаєр-шоу, відеопоезія, поетичні читання тощо.
Також сьогодні, 25 вересня відбудеться акція "Ніч поезії" присвячена Юрієві Покальчуку. Дійство матиме місце о 19.30 біля пам`ятника княгині Ользі на Михайлівській площі.
З повною програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті МО «ОsтаNNя Барикада».
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