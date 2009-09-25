Усі на ”Київську Барикаду”!

Сьогодні у Києві стартував ІІІ літературно-музичний фестиваль "Київська Барикада", який триватиме три дні, і завершиться 27 вересня фінальною вечіркою за участі харківського гурту “Собаки в космосі” .

Програма фестивалю дуже насичена: гостей чекають зустрічі з письменниками, обговорення книг, фаєр-шоу, відеопоезія, поетичні читання тощо.

Також сьогодні, 25 вересня відбудеться акція "Ніч поезії" присвячена Юрієві Покальчуку. Дійство матиме місце о 19.30 біля пам`ятника княгині Ользі на Михайлівській площі.

З повною програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті МО «ОsтаNNя Барикада».