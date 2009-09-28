У Києві дасть сольний концерт легендарна Синтія Скотт

1 жовтня 2009 року, о 19:30, у Києві, у Великій залі Національної музичної академії (Консерваторія) до 4-х річчя Міжнародного Джазового Абонемента (МДА) Синтія Скотт дасть сольний концерт під назвою "Спогади про Рея Чарльза".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МДА.

Джазова вокалістка Синтія Скотт одержала ступені бакалавра і магістра мистецтв з вокалу в Manhattan School of Music. На початку своєї професійної кар`єри співачка була однією з вокалісток Рея Чарльза (Ray Charles Raelettes). Потім вона виступала з такими знаменитими американськими джазменами, як Лайонел Хемптон, Кеб Каллоуей, Джо Вільямс, Оскар Пітерсон, Лу Дональдсон, Уїнтон Марсаліс і Гарі Коннік-молодший, а також з оркестром Каунта Бейсі. Протягом 10 років Синтія співала у складі біг-бенду престижного Нью-йоркського клубу Supper Club і гастролювала по Європі, Азії, Південній Америці та Канаді. Її останній CD, що одержав назву Boom Boom, був записаний в Японії спільно з тріо Нормана Сіммонса. У 1998 році Синтія стала фіналісткою міжнародного конкурсу джазових вокалістів імені Телоніуса Монка, а в 2002 році була номінована на Греммі за альбом A La Carte. Співачка представляла свою країну в програмі Jazz Ambassadors 2004. Вона стала першою джазовою вокалісткою, що відправилася в рамках культурного обміну давати уроки і проводити майстер-клаи до Південної Африки і Франції.

У Києві, Синтія Скотт також дасть кілька майстер-класів.

У концертній програмі 1-го жовтня також візьмуть участь Марк Соскін – рояль, Стів Вільямс – барабани, Аркадій Овруцький – бас.

29 вересня о 15.00 у "Президент Готелі" (вул.Госпитальна,12) відбудеться прес-конференція за участю Синтії Скотт, четвірки Чікаго Райана Коена і Аркадія Овруцкого.

***Міжнародний Джазовий Абонемент почав функціонування у вересні 2005-го року. У рамках цього проекту були організовані концерти джазових музикантів світового рівня.