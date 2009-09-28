Голова ЮНЕСКО має намір добиватися звільнення режисера Поланскі

Глава ЮНЕСКО Ірина Бокова обурена арештом у Швейцарії режисера Романа Поланскі і має намір добиватися його звільнення.

Вибрана головою Організації Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) Ірина Бокова обурена затриманням у Швейцарії знаменитого польського кінорежисера Романа Поланскі. "Це шокуюча звістка", – заявила вона журналістам, зазначивши, що арешту піддався всесвітньо "відомий діяч культури".

Ірина Бокова сказала, що поки не знає всіх інциденту, але ствердно відповіла на питання, чи буде міжнародна організація, яка об`єднує 193 країни, добиватися звільнення режисера.

ЮНЕСКО, яку Ірина Бокова, посол Болгарії, офіційно очолить у наступному місяці, є головним хранителем світової культурної спадщини.

Нагадаємо, відомий режисер Роман Поланскі арештований в Цюріху за позовом американського суду, виданого 31 рік тому. У 1978 році він покинув США, щоб уникнути тюремного ув’язнення за близькість з 13-річною школяркою-фотомоделю. Після від`їзду Романа Поланскі суддя підписав ордер на його арешт, який до цих пір залишається чинним.

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