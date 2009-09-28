Sotheby`s продасть неопубліковані листи Байрона

Дім Sotheby`s виставить на продаж комплект листів англійського поета Джорджа Гордона Байрона, частина з яких – близько 15% – до цих пір не опубліковані і невідомі навіть фахівцям. Про це пише газета The Guardian. Дата торгів поки не призначена.

Ці листи стануть найбільш значними рукописами Байрона, виставленими на продаж більш ніж за 30 років. Усі вони адресовані близькому другу поета, вікторіанському священикові Френсису Ходжсону (Francis Hodgson). У 1885 році листи були придбані колишнім британським прем`єр-міністром Арчібальдом Прімроузом, і з тих пір зберігалися в його сім`ї.

Листи Байрона, виставлені на торги, багато в чому підкріплюють його репутацію як ловеласа і гострослова, пише The Guardian. У рукописах, серед іншого, містяться факти щодо роману Байрона зі служницею С’юзан Он (Susan Vaughan), який закінчився, коли поетові сказали, що у дівчини є хтось ще на прикметі.

В одному листі Байрон розповідає про своє перебування в Албанії і описує місцевого правителя Алі Пашу як "величного чоловіка з двома сотнями жінок і таким же числом хлопчиків. Багато з них я бачив, і вони виявилися чарівними створіннями". У листах відобразилися і відносини Байрона з побратимами по цеху. Так, поет звинувачує Роберта Сауті та Уїльяма Вордсворта в наклепі на Олександра Поупа, класика XVIII століття, і називає їх: "Ці зрадницькі каналії" (such renegado rascals). При цьому прізвище Вордсворта Байрон за своїм звичаєм пише як Turdsworth (від turd – лайно).

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