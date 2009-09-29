У Бабиному Яру відкрито Пам’ятний хрест загиблим членам ОУН

Сьогодні в Бабиному Яру урочисто відкрито та освячено відновлений Пам’ятний хрест, встановлений на символічній могилі антифашистського українського підпілля.

Зруйнований в ніч на 15 липня цього року, дерев’яний Хрест менш ніж за два місяці було відновлено власним коштом заступника голови КМДА Сергія РУДИКА та спільними зусиллями представників Міністерства культури, громадських організацій, Фундації ім. Ольжича та Організації українських націоналістів, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Історія Бабиного Яру - це не тільки історія євреїв, яких тут загинуло дуже багато. Ми повинні пам’ятати, що горе і боротьба з насильством не мала національності. Це інтернаціональні поняття. Тут поховано 621 бійця ОУН, які боролися з фашизмом у часи Великої Вітчизняної війни. Прізвища, викарбувані на меморіальних плитах, будуть для нас прикладом того, як повинні справжні українські патріоти боротися за власну державність», – зазначив під час церемонії С.РУДИК.

Він додав, що в перспективі дерев’яний Хрест однозначно буде замінено на кам’яний. За його даними, “Київський міський голова вже підписав відповідне розпорядження, а найближчим часом Міністерство культури та туризму включить цей Пам’ятний хрест до переліку пам’яток національного та місцевого значення».

За офіційними даними, в 1941-1944 роках ОУН втратила 4 тис. 756 своїх членів, з них 621 загинув у Києві під час німецької окупації. Перші розстріли учасників підпілля ОУН у Києві розпочалися вже в грудні 1941 року на території Бабиного Яру і тривали до самого кінця окупації міста. Саме тому 21 лютого 1992 року за рішенням Проводу ОУН на місці символічного поховання загиблих під час окупації учасників підпілля ОУН в Бабиному Ярі зусиллями громадськості було встановлено монументальний Пам’ятний хрест. А у 2006 році громадською організацією Фундація ім. О.Ольжича було проведено упорядкування території навколо Хреста та встановлено три гранітні плити з викарбуваними на них іменами.