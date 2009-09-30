Сценарист «Кримінального чтива» потрапив за ґрати

Сценарист "Кримінального чтива" Роджер Ейварі (Roger Avary) засуджений до року в`язниці з п`ятирічним випробувальним терміном за керування автомобілем у нетверезому стані і спричинення смерті з необережності, повідомляє Associated Press. Вирок Ейварі у вівторок, 29 вересня, виніс суд округу Вентура, штат Каліфорнія.

У січні 2008 року автомобіль, за кермом якого перебував Ейварі, на швидкості 160 кілометрів на годину врізався у телефонну будку. В результаті ДТП друг Ейварі, який знаходився в машині, загинув, а дружина сценариста дістала травми. Під час розслідування було встановлено, що Ейварі керував автомобілем, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.

Розгляд справи Ейварі в суді почався у серпні 2009 року. За сукупністю звинувачень сценаристові загрожувало до 11 років ув`язнення. Проте суд, ухвалюючи вирок, врахував, що раніше Ейварі не мав проблем із законом, він повністю визнав свою провину, а також виплатив велику компенсацію родичам загиблого пасажира.

Роджер Ейварі в 1995 році спільно з Квентіном Тарантіно одержав "Оскар" за сценарій "Кримінального чтива". Серед інших відомих робіт Ейварі - сценарій до фільму "Беовульф".

Лента.ру