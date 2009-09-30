В Івано-Франківську почали святкувати 100-річчя Антонича

В Івано-Франківську розпочався фестиваль «Антонич фест» з нагоди 100-річчя від дня народження українського поета Богдана-Ігоря Антонича.

Про це УНІАН повідомили організатори фестивалю - громадська організація «Галицька інтелігенція» та Благодійна громадська фундація імені короля Юрія.

Захід стартував сьогодні читанням віршів на місцевих радіостанціях. Відзначення 100-річчя від дня народження поета триватиме протягом двох тижнів, а на кінець року заплановано концерт місцевих гуртів та виконавців, присвячений творчості Б.-І.Антонича.

Учасники фестивалю читатимуть вірші поета під акомпанемент, писатимуть вірші на бруківці, розмальовуватимуть тематичними ілюстраціями будівлі (внутрішній дворик арт-кафе клубу «Химера), читатимуть вірші в громадському транспорті. Також у рамках фестивалю відбудуться рок-концерти, презентації та багато іншого. Взяти участь в цих заходах можуть всі бажаючі.

«Історично склалось так, що ім’я цього митця було забуте впродовж багатьох років. Перша збірка творів Богдана-Ігоря Антонича вийшла лише через двадцять років після смерті поета, - зауважив представник фундації імені короля Юрія Роман МАЛИНОВСЬКИЙ. - Активна українська молодь вирішила відновити історичну справедливість та повернути із забуття Антонича».

Довідка УНІАН: Богдан-Ігор Антонич (5 жовтня 1909, с. Новиця (Лемківщина, сучасна територія Польщі) — 6 липня 1937, Львів) — український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець.