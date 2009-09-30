У Києві підпалили арт-центр Павла Гудімова (фото)

Сьогодні о 3:00 був підпалений арт-центр Павла Гудімова «Я Галерея», повідомили «Главреду» в прес-службі арт-центру.

«Сьогодні о третій годині ночі стався винятково неприємний і навіть знаковий інцидент. Було підпалено арт-центр, який активно займається сучасним мистецтвом, кураторською, освітньою діяльністю. Було завдано серйозних матеріальних збитків», - розповів Гудімов, який є куратором і власником арт-центру.

Гудімов відзначив, що моральна травма, якої зазнав він, його співробітники й усі ті, хто власним коштом створює сучасне культурне середовище значно серйозніша.

«Адже в якомусь сенсі, подія, що сталася сьогодні вночі – символічна. Бо з культурними центрами боротися легко. Важко робити справу, якою опікуються арт-центри: роз’яснювати, як важливо бути тут і зараз. Безперечно, такі інциденти як сьогоднішній створюють велику небезпеку. Але обіцяю одне: ми обов`язково відкриємося після ремонту. Працюватимемо. Відкриватимемо виставки. Будемо показувати фільми. Будемо проводити майстер-класи», - сказав Гудімов.

Він також попросив тих, хто має будь-яку інформацію щодо можливих паліїв, звертатися в міліцію.