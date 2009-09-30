Юна Марієтта стала учасницею благодійного руху за життя

Днями на Площі Незалежності пройшла акція «Один день пішки ради життя», в якому юна співачка Марієтта з відомими артистами брала участь як гість. Будучи ще зовсім юною, співачка ніколи не залишається осторонь від проблем сьогодення.

– Кожен благодійний захід несе в собі божевільну енергію любові і тепла тим людям, які опинилися в біді. Мені здається, що кожна людина повинна брати участь у таких рухах, адже вони приносять користь тим, хто дійсно цього потребує.

Також Марієтта 3 жовтня в Москві візьме участь у Щорічному Міжнародному Фестивалі «Зоряний міст» за участю російських та закордонних артистів, який відбудеться у концертному залі «Росія».

«Зоряний міст» – це музичний фестиваль, який має соціальний напрям і створений спеціально для підтримки дітей з ДЦП, Віл інфікованих, дітей з онкозахворюваннями, хвороб крові та дітей сиріт. Основна мета фестивалю – показати дітям із захворюваннями, що вони такі ж як і всі, дати їм можливість розвиватися і показати свій талант оточуючим.

Під час Фестивалю Марієтта презентує свою нову пісню «Доказательство» і вже відомий хіт «Вконтакті».

– Я рада, що 3 жовтня виступатиму на кращому концертному майданчику Росії на підтримку дітей, – каже співачка. Фестиваль вже дивовижний тим, що він дає можливість показати дітям свої таланти для величезної аудиторії і відчути себе справжнісінькими. Адже всім зрозуміло, що серед дітей з обмеженими можливостями є теж дуже талановиті. І це чудово, що в цьому концерті приймають таку велику кількість артистів, які висловили бажання підтримати дітей.

У концерті беруть участь зірки російської і зарубіжної естради: Йосип Кобзон, Анастасія Волочкова, Тіматі, «Земляни», «HI-FI», Жасмин, Світлана Лобода багато інших.

Нагадаємо, що юна Марієтта практично щороку брала участь у проекті до дня захисту дітей «Чужих дітей немає» і в добродійному фестивалі «Змінимо світ на краще», який проходив у Артеку.