У Франківську вірші Антонича декламуватимуть у транспорті

30 вересня-5 жовтня на Івано-Франківщині відбуватиметься просвітницька акція з відзначення 100-річчя від дня народження українського поета Богдана-Ігоря Антонича, яка пройде в рамках поетичного фестивалю «Антонич-фест». Про це ЗІКу повідомили у прес-службі Благодійного фонду імені Короля Юрія.

В Івано-Франківську читатимуть вірші поета під відкритим небом під акомпанемент класичних інструментів, писатимуть вірші на бруківці, декламуватимуть їх у громадському транспорті та в ефірі місцевих радіостанцій. Відбудуться також рок-концерти, презентації тощо.

Окрім того, на кінець року запланований концерт за участю прикарпатських гуртів та виконавців, присвячений творчості Антонича. Організатори акції кажуть, що уже відгукнулися композитори, котрі напишуть музику на вірші поета.

«Антонич писав про українців як не про багатостраждальну націю, а як про веселий та життєрадісний народ, – зазначив на прес-конференції з приводу початку акції представник «Галицької інтеліґенції» Олекса Шкляр. – Таку поезію легко читати, вона налаштовує на позитивне мислення».

«Склалось так, що ім’я цього митця впродовж багатьох років було забуте. Перша збірка творів Богдана-Ігоря Антонича вийшла лише через 20 років після його смерті, – поінформував представник Фундації імені короля Юрія Роман Малиновський. – Активна українська молодь вирішила відновити історичну справедливість та повернути із забуття Антонича».

***Український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець Богдан-Ігор Антонич народився 5 жовтня 1909 року в селі Новиця (Лемківщина, сучасна територія Польщі). Перший свій вірш поет опублікував 1931 року у пластовому журналі «Вогні».

Виступав з доповідями про українську та «чужу» літератури, робив переклади, писав рецензії, публікував сатиричні фейлетони та пародії. Спробував свої сили в прозі та драматургії. Залишилася незакінчена новела «Три мандоліни» та великий фрагмент повісті, що мала називатися «На другому березі». Деякий час редагував журнали «Дажбог» та «Карби». Антонич малював, грав на скрипці і компонував музику, мріяв про композиторство.

Помер на 28-му році життя.