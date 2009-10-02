Тарантіно випустить ”Убити Білла 3” у 2014 році

Квентін Тарантіно має намір дотриматися своєї обіцянки зняти продовження дилогії "Убити Білла". Під час ток-шоу "Parla con Me" на одному з каналів італійського телебачення режисер заявив, що третя частина вийде в 2014 році, тобто через десять років після прем`єри "Убити Білла 2".

За словами Тарантіно, він прагне витримати таку велику паузу, щоб дати можливість головній героїні залікувати всі душевні й фізичні рани, нанесені їй бурхливими подіями перших двох фільмів.

Режисер не сумнівається в тому, що виконавиця ролі Нареченої Ума Турман погодиться брати участь у його проекті. Чи фігуруватиме в картині сам Білл, Тарантіно не уточнив. Нагадаємо, що актор Девід Керрадайн, який виконував роль Білла, помер на початку червня 2009 року в Бангкоку.

Фільм "Убити Білла", розділений Тарантіно на дві частини, вийшов у 2003 і 2004 роках відповідно. Друга серія при бюджеті в 30 мільйонів доларів заробила в світовому прокаті більше 150 мільйонів.

Lenta.ru