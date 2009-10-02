У Будинку кіно презентують книгу Махатми Ганді

Сьогодні у столичному Будинку кіно з нагоди Міжнародного дня ненасильства презентують книгу Махатми Ганді й покажуть фільм про нього.

Як повідомили УНІАН у Представництві Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, 15 червня 2007 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою Міжнародний день ненасильства відзначається 2 жовтня – у день народження Махатми Ганді. У резолюції підтверджується «універсальна значимість принципу ненасильства», а також «бажання затвердити культуру світу, терпимості, розуміння та ненасильства».

Всі заходи розпочнуться о 18.00 годині у приміщенні Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6, 2-й поверх). Вхід безкоштовний. Заходи організовано Східно-Європейським Інститутом Розвитку (СЄІР) за сприяння Посольства Індії в Україні.

В Будинку кіно відбудеться презентація книги Махатми Ганді українською мовою, яка супроводжуватиметься показом художнього фільму «Ганді» англійського режисера та продюсера Річарда АТЕНБОРО англійською мовою. Цей фільм у 1982 році зібрав 8 нагород Американської кіноакадемії.

На заходах буде присутній буддійський монах Ордена Ніппондзан Меходзи, консультант Міжнародного Бюро миру в Женеві Дзюнсей ТЕРАСАВА. Він є послідовником філософії та концепції ненасильства Махатми Ганді.

СЄІР все втретє організує заходи до Міжнародного дня ненасильства. У жовтні минулого року більш як 300 осіб уже подивилися два документальні фільми про життєвий шлях Махатми Ганді. СЄІР є неурядовою, неприбутковою міжнародною дослідницькою організацією в Україні.