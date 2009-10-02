Світ відзначає Міжнародний день усмішки
Ідею дав автор "смайлика"
Світ відзначає сьогодні Міжнародний день усмішки, запропонований американським художником Харві Боллом - винахідником забавного сонячного личка, відомого як "усміхнене обличчя", або просто "смайлик".
Як повідомляє РІА «Новости», Х.Болл, який призначив себе Міжнародним послом щастя і заснував "Всесвітню корпорацію усмішок", запропонував відзначати День усмішки кожної першої п`ятниці жовтня, коли саме передчуття вікенду сприяє гарному настрою.
Девіз нинішнього, 11-го за рахунком, Міжнародного дня усмішки - "Зроби добру справу. Допоможи кому-небудь посміхнутися".
Художник, що пішов з життя у 2001 році, задумав це свято багато в чому як протест проти комерціалізації його всміхненого творіння та інтернет-простору в цілому. Гроші за використання запатентованого "смайлика" надходять до некомерційного фонду Х.Болла і використовуються на благодійні цілі.
Жовте всміхнене личко Х.Болл запропонував у 1963 році як символ страховій компанії State Mutual Life Assurance Cos, зазначає NEWSru.
Вподобані "смайлики" виготовили у вигляді значків і роздали службовцям компанії, а ті, у свою чергу, стали вручати веселі значки клієнтам. Потім "смайлик" з`явився на емблемах, листівках, одязі і навіть на поштовій марці США.
Повсюдним "смайлик" став, коли перебрався в інтернет-простір і sms.
Переказують, що цього дня лист, що супроводжується усмішкою, неодмінно принесе успіх. Деякі інтернет-продавці обіцяють у п`ятницю за замовлення зі "смайликом" 20-процентну знижку.