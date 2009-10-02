4 жовтня стартує фестиваль «Рок Січ»

4 жовтня у Кам’янці-Подільському стартує всеукраїнський фестиваль «Рок Січ», ініціатором якого є Олег Скрипка, керманич «ВВ». Це перший з 10-ти фестивалів, котрі пройдуть у різних містах України протягом жовтня-листопада.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

Уперше «Рок Січ» гучно заявила про себе в Києві на Трухановому острові у 2006 році, одразу ставши однією з найяскравіших рок-подій України. Це перший і єдиний фест у Києві, під час якого паралельно з трьох сцен лунала рок-музика українською мовою, за що «Рок Січ» і здобула славу «української фортеці рок-козацтва». А те, що молоді рокери до того ще й романтики і лірики, свідчили посаджені ними дерева та вичищений від сміття Труханів.

«Рок завжди знаходився в авангарді культури, маючи особливого, прогресивного і небайдужого слухача. Ми маємо на меті допомогти молодим рок-музикантам зустрітися з широкою публікою, впевнено утвердитися на вже обраному ними музичному шляху. «Рок Січ» – свято сильної музики, сповнене героїчною лицарською енергетикою. Окрім музичної складової, «Рок Січ» являє собою широкий простір для спілкування однодумців, молоді, яка пишається звитяжним минулим своїх предків та готова творити майбутнє нашої країни. «Рок Січ» покликана збудувати нові стереотипи фестивального руху в Україні, адже за формою та організацією ця подія наближається до масштабних європейських фестивалів, – коментує Олег Скрипка. – Звісно, мені шкода, що запланований в Києві цьогорічний фестиваль довелося перенести на наступний рік, але я давно вже плекаю мрію підняти «Рок Січ» на інший рівень та мандрувати з нею містами України, щоб українська рок-музика гордо лунала в різних куточках нашої країни. Тепер ми зможемо втілити цей задум – домовленість про підтримку проекту була досягнута під час зустрічі з Юлією Тимошенко».

Тож протягом жовтня-листопада «Рок Січ» відбудеться у 10 містах, ставши найбільшою рок-подією України. У Кам’янці-Подільському, що першим зустріне фестиваль 4 жовтня, виступатимуть такі гурти, як «Пропала грамота», «Димна Суміш», «Мандри», «Кораллі» і, звісно, «ВВ». Графік фестивалів скоро з’явиться на сайтах http://www.vopli.com.ua/ та http://rocksich.com.ua/.