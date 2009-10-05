Хьорст вже не консервуватиме тварин

Один з найдорожчих художників у світі британець Деміен Хьорст має намір відмовитися від скандальних інсталяцій з опудалами тварин і зайнятися традиційним живописом.

Глядачі вже не побачать його знаменитих трупів тварин і риб в акваріумах з формальдегідом, а також аптечок із таблетками. "Тварини у формальдегіді більше не шокують публіку, - зізнався художник. - Набагато більше її дивує, коли ви берете пензлі й полотно й вертаєтеся до джерел".

Хьорст розповів, що вже три роки він таємно займається живописом у себе в садовому сараї. При чому він настільки соромиться свого мистецтва, що був змушений знову вивчити основи живопису.

Однак його улюблені мотиви - людські черепи, акулячі щелепи й сигарети - присутні й на нових роботах.

Очікується, що картини Хьорста буде представлено публіці на виставці в лондонській збірці Уоллеса наприкінці жовтня.

ICTV