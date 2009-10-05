Скрипка розповів, чому відмовився поїхати в тур за Тимошенко

Український музикант, лідер рок-гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка розповів у інтерв`ю виданню «Комерсант Україна», чому відмовився від участі в турі на підтримку майбутнього кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Як відомо, ВВ відмовилися від участі в турі «З Україною в серці» на підтримку Тимошенко.

Олег Скрипка розповів, що вивчив особливості туру «З Україною в серці», його форму, меседжі, порадився з колективом ВВ – і музиканти вирішили відмовитися від участі в турі. Окрім ВВ, від участі в турі відмовилися ще декілька рок-команд.

"Причина відмови не в самому кандидатові або ідеології туру, а, скоріше, у втомі й розчаруванні суспільства. Зараз, навіть якщо вимовляти з сцени правильні речі і від чистого серця, вони не спрацюють, тому що люди вже мало чому вірять", – пояснив Скрипка.

"Знаєте, адже ми вже стріляні вовки. Я пройшов не через одну барикаду і зрозумів, що в таких ситуаціях у народу намагаються викликати симпатію або антипатію до конкретної особи. А це емоції, які миттєві і часто неконструктивні", – вважає лідер ВВ.

Він зазначає, що в такій ситуації краще не говорити, а робити те, що потрібне людям.

"Час, заощаджений у результаті, можна використовувати, працюючи над записом пісень і зйомками кліпів. Зараз у нас з`явилася можливість реалізувати довгожданий проект, від чого, вважаю, усі тільки виграють", – повідав музикант в інтерв`ю виданню.

У той же час Скрипка вважає, що не варто дорікати артистам, які взяли участь у турі на підтримку Тимошенко.

"Зараз громадськість накинулася на них – мовляв, їм аби грошей заробити. Але якби мета була тільки в тому, щоб заробити грошей, музиканти працювали б в нафтових компаніях. Ми ж в першу чергу артисти, і кожна зустріч з глядачем для нас – величезна радість. Враховуючи, що кількість концертів через кризу різко скоротилася, гріх не використати такий шанс і не зустрітися з публікою", – сказав фронтмен ВВ.

Не дивлячись на відмову в участі групи ВВ у турі «З Україною в серці», Скрипка домовився з БЮТ про підтримку рок-фестивалю Рок Січ, організатором якого виступає Скрипка. Цього року фестиваль відбудеться не як зазвичай в Києві, а проїде туром по містах України.

"Я зробив стрічну ділову пропозицію штабу Юлії Тимошенко – провести фестиваль Рок Січ по всій Україні і допомогти пропагувати його. І моя ініціатива була підтримана. До цих пір Рок Січ проходив тільки в Києві, а зараз проходить на виїзді в декількох містах України", – каже музикант.

На питання видання, чи проводиться в рамках концертів фестивалю Рок Січ агітація, Скрипка відповів:

"Рок Січ – самодостатня подія, і вона пройде в тій формі, в якій повинен пройти рок-фестиваль. Але на будь-якому заході всі знають, хто його спонсорує і підтримує, кому ми дякуємо за те, що свято відбулося. Отже, природно, буде символіка політичної сили, що підтримала проект".

Нагадаємо, всеукраїнський фестиваль Рок Січ стартував 4 жовтня 2009 року в Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Окрім цього міста, впродовж жовтня-листопада Рок Січ охопить ще дев`ять міст України.

Кореспондент