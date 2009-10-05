Житомирський театр відзначає своє 200-річчя

На Житомирщині 9 жовтня відкриється 66 театральний сезон, що співпав з 200-літтям житомирського театру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в обласному музично-драматичному театрі у Житомирі повідомила його директор Наталія РОСТОВА.

За її словами, "житомирський театр прем`єрною виставою "Диво святого Антонія" розпочне 66 сезон і відзначить 200 років від появи у Житомирі першого публічного театру та фактичного розвитку театрального життя міста".

З початком нового сезону в театрі піднімуть ціни на квитки. "З 9 жовтня квитки на вистави в драмтеатрі коштуватимуть вже не 8 та 12 грн, а 18 та 20.

Ціна на квиток на балконі зросте з 5 грн. до 10 грн. Прем"єрні вистави коштуватимуть 30 грн. за квиток ",- сказала Н. РОСТОВА.

Директор житомирського облмуздрамтеатру наголосила, що через інфляцію, загальне подорожчення цін у країні другий етап підвищення цін на квитки на вистави у Житомирі планується у наступному році.