У Києві відкривається Великий антикварний салон-2009

Подією Великого антикварного салону стануть шедеври світового мистецтва (Париж):

- найвідоміші скульптури Огюста Родена "Мислитель", "Громадяни Кале", "Адам" (будуть представлені в оригінальних розмірах),

- 21 скульптура Джорджа Брака, який спільно з Пабло Пікассо став одним із засновників кубізму,

- скульптура Сальватора Далі, П`єра-Огюста Ренуара, нашої співвітчизниці Олександри Екстер.

Скульптура, представлена у центральній експозиції, є частиною унікальної колекції всесвітньо відомої швейцарської ливарної майстерні Вальзуані, де відливалися роботи Родена, Ренуара, Гогена, Помпона, Задкіна, Матісса, Армана. На Великому антикварному салоні майстерню Вальзуані представлятиме її власник - скульптор Леонардо Бенатов.

Урочисте відкриття Великого антикварного салону:

5 жовтня 2009 р. о 18.30

Адреса, де проходитиме виставка: Київ, Хрещатик 2, Український дім

Час роботи виставки:

11.00 - 20.00.

Українська правда