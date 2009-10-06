«Мертвий Півень» влаштує майстер-клас

6 жовтня легендарний львівський рок-гурт «Мертвий Півень» дасть сольний концерт у столичному арт-клубі «44».

«Мертвий Півень» візьме участь у новому арт-проекті «Майстер-клас», який стартував у «44» в кінці вересня з творчого вечора «Братів Карамазових». Тепер два вівторки на місяць проект «Майстер-клас» представлятиме столичним меломанам непопсові творчі вечори найвідоміших українських рокерів.

В рамках святкування свого 20-річного ювілею гурт «Мертвий Півень» представить програму з 20 знакових пісень за 20 років свого існування. Окрім самої групи в концерті візьмуть участь друзі колективу.

Початок концерту - о 20:00. Вхід - 50 грн.