Іван Малкович презентував «Дитяче євангеліє»
З чарівними ілюстраціями Костя Лавро
10 років підбирав слова для свого нового творіння відомий український письменник Іван Малкович. Сьогодні він представив на загал «Дитяче євангеліє». Ця світла книга зачаровує не тільки дітей, а й дорослих, і має на меті об’єднати найбільші християнські церкви України. Видавці просять не робити великих націнок на їхнє творіння, адже його має прочитати якомога більше дітей.
Вічна книга для дітей - світла, з поетичною мовою і чарівними ілюстраціями. Про «Дитяче євангеліє» Іван Малкович мріяв з моменту створення видавництва, ілюстрації і слова для оповідей про Ісуса разом з художником шукав понад 10 років. Адже книга має не розділяти дітей за конфесіями, а навпаки – об’єднати.
Іван Малкович, поет, видавець: «В наш час такі ідеї об’єднавчі, коли книжка оповіді про Ісуса дітей не роз’єднує, а навпаки вона одна, бо конфесії - це тільки в голові у людей, а віра - єдина. І коли така книжка може читатися однаково діткам на сході і заході, на півночі і півдні держави, то це дуже важливо».
Про зміст книжки можна здогадатися вже із самих ілюстрацій, на яких найважливіші моменти з життя Ісуса. Іван Малкович каже, коли перші читачі брали книжку до рук, думали, ці картини - творіння давнього іконописця. Насправді вони належать руці головного художника видавництва Костеві Лавро. Він створив їх у стилі традиційного іконопису і народної дерев’яної скульптури. Натхнення черпав у вірі.
Кость Лавро, художник: «Звичайно, по церквам, я читав молитву кожен ранок, коли приступав до роботи. Так вона якось вийшла симпатична».
Результат кропіткої праці вразив навіть священиків - видання благословили представники всіх християнських церков в Україні. Владика Євстратій згадує, що свій шлях до церкви почав саме з дитячої біблії і сподівається, що це євангеліє також приведе до віри тисячі малят.
Владика Євстратій, єпископ Васильківський, голова інформаційно-видавничого управління Київської Патріархії (УПЦ КП): «Зміст дуже гарний, і сама ідея, що це є книжка, має єднати дітей, незалежно від того, якої християнської конфесії вони належать. Тому я думаю, якщо ця книжка відкриє двері до Бога дітям - це буде чудово».
Свою книгу видавці віддають у магазини за собівартістю і просять продавців не робити великих націнок. Адже важливо, щоб сторінки вічної книги відкрили для себе якнайбільше дітей. На таких книжках, каже Малкович, заробляти не можна, їхня ціна не в грошах, а в добрих справах.