Нобелівку з літератури пророкують поетові

У 2009 році Нобелівська премія з літератури можуть віддати поетові: останній раз нагороду за вірші Шведська королівська академія присуджувала польській поетесі Віславе Шимборські в 1996-му. Такий прогноз наводить AFP за підсумками опиту шведських журналістів і книгопродавців, проведеного напередодні присудження головної книжкової премії миру: у 2009-му ім`я лауреата оголосять у четвер, 8 жовтня.

У числі поетів, що можуть претендувати на літературну нобелівку, агентство називає шведа Тумаса Транстремера і сірійця Адоніса (Алі Ахмада Саїда). У той же час співбесідники AFP зазначають, що нагорода давно не присуджувалася іспаномовним літераторам, і в цьому випадку найбільш вірогідним кандидатом на премію виявляється перуанець Маріо Варгас Льоса. Крім того, багато хто вказує на те, що в 2009-му нагорода повинна дістатися літераторові не з Європи (за останні роки премію присуджували французові, двом британцям, представникам Австрії та Угорщини; єдине виключення – турок Орхан Памук). Тим часом букмекери Ladbrokes приймають найвищі ставки на ізраїльтянина Амоса Оза.

Традиційно гіпотетичний список претендентів (Нобелівський комітет зберігає в таємниці свої довгі і короткі списки номінантів ), за даними AFP, включає американських авторів Філіпа Рота, Томаса Пінчона і Джойс Керол Оутс, представницю Канади Маргарет Етвуд, японця Харукі Муракамі, албанця Ісмаїла Кадаре, алжирську письменницю Асю Джебар.

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