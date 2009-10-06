Романа Поланські відмовилися випустити під заставу
16:32, 06 жовтня 2009Культура
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Режисер міг утекти?
Швейцарська влада відмовилася випустити кінорежисера Романа Поланські, якому загрожує екстрадиція в США, з в`язниці під заставу.
У міністерстві юстиції вирішили, що Поланські, якщо його відпустити, може втекти з країни.
Кінорежисера заарештували минулого тижня в Цюріху на підставі ордера на арешт, виданого американською владою в 1978 році за інтимний зв`язок з 13-річною американкою.
У 1978 році Поланські покинув США, щоб уникнути тюремного ув’язнення.
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