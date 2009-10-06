Романа Поланські відмовилися випустити під заставу

Швейцарська влада відмовилася випустити кінорежисера Романа Поланські, якому загрожує екстрадиція в США, з в`язниці під заставу.

У міністерстві юстиції вирішили, що Поланські, якщо його відпустити, може втекти з країни.

Кінорежисера заарештували минулого тижня в Цюріху на підставі ордера на арешт, виданого американською владою в 1978 році за інтимний зв`язок з 13-річною американкою.

У 1978 році Поланські покинув США, щоб уникнути тюремного ув’язнення.

Подробиці