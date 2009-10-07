В Ужгороді викрали 10 картин відомих художників

В Ужгороді викрали 10 картин відомих закарпатських художників вартістю 135 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ УМВС у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, з відповідною заявою в міліцію звернулася 60-річна мешканка обласного центру. За словами жінки, з її квартири на вул. Грушевського в Ужгороді, де кілька днів нікого не було, невiдомі зловмисники викрали 10 картин закарпатських художників.

За попередніми висновками, злодії потрапили до квартири, пошкодивши серцевину замка на вхiдних дверях.

Серед картин, котрі зникли, є полотна основоположника закарпатської школи живопису Йосипа БОКШАЯ, повідомляють у відділі.

Вартість зниклих картин наразі оцінюють експерти, але вже зараз фігурує щонайменша сума в 135 тис. грн. Злодіїв розшукують правоохоронці.