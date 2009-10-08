У Києві з`являться пам’ятники Висоцькому і Гоголю

У Деснянському районі Києва буде встановлено пам`ятник видатному актору й співаку Володимиру Висоцькому.

Відповідне рішення у четвер прийняла комісія з питань найменувань і пам`ятних знаків КМДА.

За словами заступника міського голови Сергія Рудика, пам`ятник планується встановити на бульварі, названому в честь Висоцького.

"Гадаю, не потрібно вкотре розповідати киянам, хто такий Володимир Висоцький. Особисто для мене - це реформатор пісні, який співав мовою народу, без притаманного у ті часи радянського пафосу. Висоцький, передусім, поет-бард, автор близько 700 пісень і віршів. Знаний Висоцький і як актор, що зіграв біля 30 ролей в кіно", - сказав Рудик.

Крім того, на засідання комісії з перейменувань та пам`ятних знаків КМДА було погоджено встановлення скульптури Миколи Гоголя у сквері на вул. Гоголівській, повідомляє прес-служба КИДА.

Крім того, комісія вирішила присвоїти спеціалізованій школі №252 ім`я поета та публіциста Василя Симоненка, присвоїти бібліотеці №5 у Деснянському районі ім`я Олександра Олеся та встановити меморіальну дошку Павлу Глазовому на будинку, в якому жив гуморист.

"Українська правда. Київ"