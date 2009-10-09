Олег Скрипка саджатиме реліктові дерева на Співочому полі
Рослини були розповсюджені на Землі в мезозойську еру
10 жовтня 2009 року об 11:30 на території Співочого поля, що у Печерському парку міста Києва, відбудеться прекрасна подія – Співоча толока.
Компанія «Хмелева», що з Франківщини, надала місту Києву унікальну можливість висадити на території Співочого поля 100 реліктових дерев Гінкго-білоба (лат. Ginkgo biloba). Рослини цього класу були розповсюджені на Землі в мезозойську еру, мають сильну кореневу систему та є стійкими до хвороб і шкідників.
Відповідальну місію з посадки дерев Гінкго-білоба взяв на себе відомий музикант і культурний діяч Олег Скрипка, засновник Міжнародного фольклорного фестивалю «Країна Мрій», який щорічно проводиться на Співочому полі. І саме в цьому мальовничому місці Олег Скрипка спільно зі своїми прихильниками здійснять дану акцію. До участі також запрошені такі відомі виконавці й культурні діячі, як Марія Бурмака, Сергій Фоменко (гурт «Мандри»), Фагот (гурт «ТНМК»), Антон Мухарський, гурт «Назад шляху немає», Саша Кольцова (Крихітка), Сашко Положинський (гурт «Тартак»), гурт «Бумбокс» та багато інших.