Олег Скрипка саджатиме реліктові дерева на Співочому полі

10 жовтня 2009 року об 11:30 на території Співочого поля, що у Печерському парку міста Києва, відбудеться прекрасна подія – Співоча толока.

Компанія «Хмелева», що з Франківщини, надала місту Києву унікальну можливість висадити на території Співочого поля 100 реліктових дерев Гінкго-білоба (лат. Ginkgo biloba). Рослини цього класу були розповсюджені на Землі в мезозойську еру, мають сильну кореневу систему та є стійкими до хвороб і шкідників.

Відповідальну місію з посадки дерев Гінкго-білоба взяв на себе відомий музикант і культурний діяч Олег Скрипка, засновник Міжнародного фольклорного фестивалю «Країна Мрій», який щорічно проводиться на Співочому полі. І саме в цьому мальовничому місці Олег Скрипка спільно зі своїми прихильниками здійснять дану акцію. До участі також запрошені такі відомі виконавці й культурні діячі, як Марія Бурмака, Сергій Фоменко (гурт «Мандри»), Фагот (гурт «ТНМК»), Антон Мухарський, гурт «Назад шляху немає», Саша Кольцова (Крихітка), Сашко Положинський (гурт «Тартак»), гурт «Бумбокс» та багато інших.

Країна мрій