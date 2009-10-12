Зустріч з живою легендою «Радіо Свободи» у Києві

10:17, 12 жовтня 2009
Культура
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Ігор Померанцев презентує книгу

12 жовтня в Києві, в книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3) о 18:00 відбудеться  зустріч із письменником та публіцистом, дисидентом, радіожурналістом «BBC» та «Радіо Свободи»  Ігорем Померанцевим та презентація його книги «КҐБ та інші...», що видана видавництвом «Грані-Т».

Презентована книга – перше видання в Україні літературного перекладу нового циклу його поезій та збірки есеїв. Ця книга вийшла ще до публікації російською мовою. В Росії до сих пір не вгавають суперечки щодо ставлення до Ігоря Померанцева як громадського діяча; незалежний та неупереджений автор залишається ще й досі забороненим. Як зазначає прес-служба видавництва, до створення цієї книги долучилися Юрій Андрухович, Олександр Бойченко, Марк Білорусець та інші. Книга зроблена у вигляді записника, в якому вірші та есе доповнені різноманітними документальними матеріалами та художніми фото.

Юрій Андрухович про книгу:

«Ця книжка – власне кажучи, дві книжки, а не одна. При цьому одна з них, віршована, з пронизливо поетичною абревіатурою «КГБ» в назві, сама по собі теж ділиться на дві: ліричний документ, що поставав у сімдесятих роках минулого століття (такий собі «соціалістичний сюрреалізм»), і пізніші рефлексії на ту ж тему – тотальної несвободи та бунту самотніх. Надзвичайний чар цих померанцевських поезій (почнеш читати – і вже не відірвешся) насамперед у тому, що вони відверто «негромадянські». Людська приватність по-смертницьки розпачливо протиставлена в них не тільки усім відомій загальній Системі, але й усім іншим системам, системам як таким».

***Ігор Померанцев – дисидент, перебував в еміграції з 1978 року, видатний радіожурналіст (Бі-Бі-Сі, Радіо Свобода, російська редакція), есеїст (книжки «NEWS», «Красное сухое», «Радио С», «По шкале Бофорта»), поет (збірки «Служебная лирика», «Те, кто держали нас за руку, умерли», «Почему стрекозы?»).

 

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