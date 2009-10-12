У Лондоні встановлять пам`ятник Фреді Мерк’юрі

У східній частині Лондона з`явиться пам`ятник фронтмену групи Queen Фреді Мерк’юрі, який помер у 1991 році. Як повідомляє Undercover, урочиста церемонія відкриття меморіалу, який буде табличкою у формі зірки, відбудеться 24 листопада, у роковини смерті виконавця.

Пам`ятник Мерк’юрі буде встановлений напроти центральної бібліотеки міського району Фелтхем, неподалік від місця, де виконавець жив після того, як переїхав до Лондона з Занзібара в 1964 році. Представники адміністрації району заявили, що відкриття меморіалу не тільки увічнить пам`ять таланту Мерк’юрі, але і стане надихаючим символом для багатьох людей.

"Ця пам`ятна табличка покликана як відзначити досягнення Фреді Мерк’юрі, так і нагадати рядовим жителям міста, що завдяки наполегливій праці і вірі в себе можна досягти великого успіху. Неважливо, хто ви і звідки, головне – знайти своїм талантам і умінням гідне призначення", – зазначили в раді Фелтхема.

Фреді Мерк’юрі (справжнє ім`я – Фаррух Булсара) народився в Занзібаре 5 вересня 1946 року. У 1964 році разом з сім`єю перебрався до Лондона, а через два роки поступив у коледж, де вчився на кафедрі графічної ілюстрації. У кінці 1960-х років Мерк’юрі подружився з учасниками груп Smile і Ibex, яка згодом була перейменована в Wreckage.

Саме у Wreckage і почалася музична кар`єра Мерк’юрі. Потім він став штатним вокалістом колективу Sour Milk Sea, а в 1970 році приєднався до Smile. За його наполяганням група була перейменована в Queen. У складі Queen Мерк’юрі записав 13 студійних пластинок, шість з яких піднімалися на вершину британського чарту.

У 1986 році стали з`явилися чутки про те, що музикант хворий на СНІД, проте сам він заперечував це. Про стан здоров`я вокаліста Queen знали тільки його близькі. 23 листопада 1991 року виконавець офіційно зізнався в тому, що дійсно хворий. наступного дня, 24 листопада Фреді Мерк’юрі помер у себе вдома в Лондоні від бронхіальної пневмонії, що розвинулася на тлі СНІДу.

Через чотири роки після смерті вокаліста Queen випустили пластинку "Made in Heaven". У 2004 році вокалістом Queen став колишній учасник Bad Company Пол Роджерс, проте весною 2009 року він вирішив покинути групу і відродити свій колектив.

Lenta.ru