У Львівському музеї виявили унікальну статую Богородиці

Сенсаційну знахідку виявили науковці Львівського музею історії релігії у своїй експозиції. Серед сотень експонатів, які музей отримав у спадок ще на початку 70-х рр. ХХ ст. і які розкривають тематичні відділи, є і алебастрова статуя Богородиці. Про це сьогодні, 12 жовтня, ЗІК повідомив інформаційно-рекламний відділ музею.

Досліджуючи цю річ, музейні науковці дійшли до цікавого висновку: це – «Гіацинтова мадонна», до якої львів’яни впродовж століть, молилися, зверталися за допомогою.

Автор цього унікального дослідження – завідувач науково-методичним відділом ЛМІР Микола Хмільовський в своєму повідомленні зазначає: «Гіацинт (Jacek) Одровонж (1183-1257) є одним із найшановніших святих римсько-католицької церкви, якому присвячено сотні храмів, вівтарів, пам’ятних місць в усьому світі. Його ім’я носять міста і гори, пароплави і школи. Образ малювали найкращі художники світу. Гіацинт Одровонж був першим поляком (слов’янином), висвяченим самим Домініком Гусманом (1170-1221), засновником ордену проповідників. Він чимало прислужився до розбудови домініканських монастирів у Польщі. У Житії св. Гіацинта написано про заснування ним домініканських монастирів у Перемишлі й Галичі, Львові й Овручі, Києві й Чорнобилі. Саме в обложеному татарами Києві мало місце знамените Гіацинтове чудо: явлення йому Богородиці й спасіння ним алебастрової статуї Матері Божої. Згодом вона отримала назву Гіацинтової (Jackowej), стала однією з найшанованіших реліквій домініканського монастиря у Львові, атрибутом св. Гіацинта».

За словами науковця, з 1401 року алебастрова фігура Богородиці перебувала в церкві Тіла Христового (Домініканський монастир у Львові). Її святість і чудодійність було стверджено папськими документами в 1587, 1708, 1759, 1855 роках, а також грамотами львівських митрополитів й архієпископів у 1401 і 1759 роках. Вважалося, щo 1946 року домініканці забрали «Гіацинтову Мадонну» із собою до Польщі, і помістили її в скарбницю монастиря Святої Трійці ордена проповідників у Кракові.

Презентація і наукове обґрунтування «Гіацинтової Мадонни» відбудеться 14 жовтня в приміщенні Львівського музею історії релігії.