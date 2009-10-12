У Києві пограбували Андріївську церкву
17:42, 12 жовтня 2009Культура
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Спрацювала сигналізація
У Києві невідомі пограбували Андріївську церкву.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.
Як зазначили правоохоронці, сьогодні приблизно о 10.00 спрацювала електронна сигналізація, встановлена в церкві приватною охоронною фірмою.
Охоронці, які прибули на місце, виявили, що вхідні двері зачинені, але одне з вікон розбите. Встановлено, що невідомі вкрали у храмі лише гроші зі скляної скриньки для пожертв. Більше нічого із церкви не зникло.
За фактом порушено кримінальну справу. Проводиться розслідування.
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