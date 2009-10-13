Андрухович вирушає в американське турне

З 18 по 31 жовтня відбудеться турне Юрія Андруховича Сполученими Штатами Америки, під час якого він презентує «Московіаду», видану нью-йоркським видавництвом «Спуйтен Дуйвіл Пресс», повідомляє Буквоїд.

Ця книжка побачила світ ще у грудні минулого року. Нинішні читання організовують Інститут Кеннана з Вашинґтону та Колумбійський університет з Нью-Йорку. Читання заплановані у Вашинґтоні, Нью-Йорку, а також Цинциннаті, Стейт Коледжі та Філадельфії.