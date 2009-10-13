Медведєв вручив ордени двом громадянам України

Керівник адміністрації Президента РФ Сергій НАРИШКІН вручив ордени Дружби громадянам України Василю АНИСИМОВУ і Тетяні НАЗАРОВІЙ. В указі про нагородження наголошується на їхньому "великому внеску в розвиток дружби і співпраці" між двома країнами. Про це повідомляє РІА «Новости».

С.НАРИШКІН зазначив, що нагороджені є "хранителями духовних традицій двох народів". "Наші народи і країни поєднані тисячами нерозривних ниток. У нас спільна історія, духовність, ми тісно взаємозв`язані в економіці, не говорячи вже про переплетення тисячі тисяч людських доль", - сказав він, додавши, що духовність завжди була рушійною силою і джерелом партнерства двох держав.

С.НАРИШКІН зазначив, що В.АНИСИМОВ - відомий український публіцист, автор численних публікацій з соціальних, правових, економічних і політичних питань Чорнобиля. Крім того, він опублікував багато полемічних матеріалів про православ`я, церковно-державні та міжконфесійні відносини в Україні. Керівник адміністрації Президента РФ зазначив, що автор постійно виступає з позиції захисту єдності Російською і Українською православних церков.

Вручаючи орден, С.НАРИШКІН сказав, що В.АНИСИМОВ виконує "дуже важливу і відповідальну місію зі зміцнення російсько-української дружби".

В.АНИСИМОВ при врученні ордена висловив надію, що канонічна православна церква переживе всі складнощі. За його словами, нещодавній візит Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА до України свідчить, що єдність православної церкви міцніє і для неї відкриваються дуже гарні перспективи.

Орден Дружби вручено і народній артистці РФ, народній артистці України, актрисі Національного академічного театру російської драми ім. Л.Українки Тетяні НАЗАРОВІЙ. Вручаючи орден, С.НАРИШКІН відзначив її великий внесок у продовження традицій російської класичної акторської школи і зазначив, що вона створила незабутні образи героїнь російської класики і сучасної російської і української драматургії.

У свою чергу Т.НАЗАРОВА сказала, що така висока і несподівана для неї нагорода "свідчить про те, що нас пам`ятають, думають і піклуються". "Які б вихори не проносилися над нашими головами, у нас було спільне минуле і буде гарне і прекрасне майбутнє", - сказала вона.

При нагородженні були присутні: статс-секретар МЗС РФ Григорій КАРАСІН, посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ, колишній посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, представники театральної громадськості двох країн, представники Московської патріархії.