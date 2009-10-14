Лондонський кінофестиваль покаже 15 світових прем`єр

Щорічний Лондонський міжнародний кінофестиваль (London Film Festival, LFF) відкривається в середу в британській столиці.

Фестиваль, який проходить у 53-тє, триватиме два тижні, до 29 жовтня.

Програма Лондонського кінофестивалю цього року включає 15 світових, 4 міжнародних і 23 європейських кінопрем`єри. Загалом за два тижні глядачі зможуть побачити понад 190 повнометражних художніх і 110 короткометражних фільмів.

З помітних робіт світового рівня, які побачить британська публіка, - володар "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю, фільм австрійського режисера Міхаеля Ханеке "Біла стрічка" (Das weisse Band); кримінальна комедія французького режисера Жана-П’єра Жене "Мікмакс" (Micmacs а tire-larigot); історія кохання англійського поета-романтика Джона Кітса "Яскрава зірка" (Bright Star), знята австралійкою Джейн Кемпіон.

Крім того, в дні фестивалю пройдуть покази нових фільмів братів Коенів, Джима Джармуша, Стівена Седерберга, Гаспара Ное.

Особливими пунктами програми покликані стати показ відновленого чорно-білого архівного фільму 1928 року "Підземка" (Underground) про історію кохання, що розгортається в лондонському метро, а також покази короткометражних фільмів для широкої публіки на спеціальних екранах, встановлених на Трафальгарській площі в центрі Лондона.

У рамках LFF 28 жовтня цього року вперше буде проведена спеціальна церемонія вручення кількох кінематографічних нагород, зокрема за кращий дебютний художній фільм, за кращий новий британський фільм і за кращий документальний фільм.

"Завдяки допомозі британської ради з кінематографії (UK Film Council) цього року ми вперше вручимо нагороду за кращий фільм фестивалю. Ми сподіваємося, що це допоможе підвищити рівень престижу Лондонського кінофестивалю", - розповіла художній директор LFF Сандра Хеброн.

РІА "Новости"