Православні і греко-католики святкують Покрову Богородиці

Православна і греко-католицька церкви східного обряду сьогодні відзначають головне осіннє свято - Покрову Пресвятої Богородиці.

У його основу покладено переказ про появу Божої Матері в 910 році у Влахернському храмі в Константинополі (де зберігалася риза Пресвятої Діви Марії, її головний покрив і частина поясу, перенесені з Палестини в V столітті).

У ті дні Константинополь був в облозі язичників: місту загрожувало зруйнування. Під час недільного цілонічного пильнування, коли храм був переповнений людьми, котрі молилися, святий Андрій побачив Пресвяту Богородицю, що йшла повітрям, осяяну яскравим світлом, оточену Ангелами і сонмом святих. Царицю Небесну супроводжували святий Хреститель Господній Іоанн і святий апостол Іоанн Богослов. Під час цього явища Пресвята Діва зі сльозами піднесла молитву про порятунок людей від негараздів і страждань, потім, підійшовши до Престолу, продовжила свою молитву, закінчивши яку, зняла зі своєї голови білий покрив (омофор) і простягла його над людьми, що молилися в храмі, захищаючи від ворогів - видимих і невидимих.

Пресвята Владичиця сяяла небесною славою, а покрив у руках її блищав "краще променів сонячних". Святий Андрій з трепетом споглядав чудове бачення і запитав свого учня, що стояв поряд з ним, блаженного Єпіфанія: "Чи бачиш, брате, Царицю і Пані, що молиться про весь світ?" Єпіфаній відповів: "Бачу, святий отче, і жахаюся".

Богородиця просила Ісуса Христа прийняти молитви всіх людей, що закликають його пресвяте ім`я і благають її заступництва. Коли Богоматір залишила церкву, покрив став невидимим, але в храмі залишалася благодать, що зійшла з Богородицею.

Хоча переказ, покладений в основу свята, пов`язаний з Візантією, до грецького церковного календаря Покрова не увійшла. На Русі свято на честь Покрови Божої Матері було встановлене святим князем Андрієм Боголюбським - сином Юрія Долгорукого.

У свято Покрови Пресвятої Богородиці віруючі просять у Цариці Небесного захисту і допомоги.

Після Покрови і до початку Пилипівського посту, 28 листопада, українці традиційно гуляли весілля. Вважається, що молодих, які укладають цього дня шлюб, сама Богородиця бере під свій покрив і в сім`ї пануватимуть любов і злагода.

У побуті свято здавна пов`язували із закінченням польових робіт, з поворотом на зиму.

До Покрови завершували всі роботи на полях і проводили осінні ярмарки.

Козаки здавна вважали Богородицю своєю заступницею і покровителькою.

В Україні 14 жовтня відзначають державне свято - День українського козацтва.