Джексон номінований на 5 премій American Music Awards

"Король поп-музики" Майкл Джексон, що помер у червні цього року на 51-му році житті, номінований на п`ять премій церемонії музичних нагород США American Music Awards, яка пройде 22 листопада в Лос-Анджелесі.

Знаменитий співак претендуватиме на премії в номінації "Виконавець року", а також "Кращий виконавець (чоловік)" і "Кращий альбом" (зі збіркою хітів "Number Ones") у двох жанрових категоріях "поп, рок" і "соул, R&B".

З Джексоном за звання "Виконавець року" змагатимуться 19-річна співачка в стилі кантрі Тейлор Свіфт, 22-річна поп-виконавець Леді Гага, 27-річний репер Емінем, а також доля-група Kings of Leon.

Претенденти на премії American Music Awards, що вважається одній з найпрестижніших музичних премій США, вибираються за частотою програвання їхніх пісень на радіо і кількості проданих альбомів, а переможці визначаються голосуванням, що проводиться серед фанатів і глядачів.

Згідно даним компанії Nielsen SoundScan, у поточному році в США було продано 5,7 мільйона альбомів Джексона, серед яких перше місце з продажу займає перевидання збірки Number Ones (1,9 мільйона копій).

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