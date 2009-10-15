Ростислав Шпук представить проект БОМЖ на фестивалі у Польщі

З 15 до 17 жовтня в польському місті Цєшин відбудеться «Міжнародний фестиваль бездомного мистецтва». Участь у фестивалі візьме івано-франківський фотомитець Ростислав Шпук, який представлятиме виставку «300-міліметрове кіно». В рамках виставки - серія фотосесій БОМЖ («Без Ознак Мистецького Життя») за участі Тараса Прохасько, Юрка Іздрика, Софії Андрухович, Мирослава Яремака. Фотографії проекту були представлені на сторінках львівського соціокультурного журналу «Просто Неба».

Ідея «Міжнародного фестивалю бездомного мистецтва» походить з переконання, що людина, яка має досвід бездомності, залежності, суспільного несприйняття, яка пережила емоційну і духовну деградацію та приниження, потребує заглибитись у інші виміри соціальної свідомості через мистецтво.

Мета фестивалю – підвищення свідомості та чутливості громади до соціальних проблем через творчість та інтеграцію соціально виключених осіб та руйнування стереотипів про бездомних

Організатори фестивалю переконані, що бездомність - це не лише відсутність дому, але й брак соціальних контактів, відчуття втрати та самотності.

У фестивалі візьмуть участь організації, які працюють з бездомними та самі бездомні, які через мистецтво повертаються до життя в суспільстві. В рамках фестивалю відбудуться виставки, концерти, літературні вечори, перфоменси, конференція та дискусії, а також футбольний турнір вуличних команд.

Повернення людей в суспільство через мистецтво широко практикується у соціальній роботі з бездомними у країнах Європи.

Потяг 76