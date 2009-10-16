Вручено премію за найкращий фільм кінофестивалю в ”Артеку”

Сьогодні у Посольстві України у Варшаві польскому режисеру Анджею ЯКИМОВСЬКОМУ урочисто передали нагороду за фільм «Штучки», визнаний найкращим на XVII Міжнародному дитячому кінофестивалі у МДЦ “Артек”.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду А.ЯКИМОВСЬКОМУ, фільм якого журі у складі 3,5 тисяч дітей визнало «наймудрішим», вручив радник-посланник українського дипредставництва Андрій СИБІГА.

А.ЯКИМОВСЬКИЙ подякував за нагороду, відзначивши, що йому особливо приємно, що його робота сподобалася дітям.

Він назвав дуже цінною думку дітей, які «безпосередньо, щиро та правдиво» висловлюють свою точку зору, і зауважив, що усі свої фільми перед остаточною редакцією показує власним дітям.

В інтерв’ю УНІАН режисер сказав, що «Штучки» не є «легким» дитячим фільмом, а переказує історію 6-річного хлопчика, що намагається зблизитися зі своїм батьком, якого він ніколи не знав. Для цього він організовує серію дрібних подій, які крок за кроком мають наблизити батька до матері, яку він покинув заради іншої жінки.

Директор Польського інституту у Києві Єжі ОНУХ, який отримував нагороду для А.ЯКИМОВСЬКОГО в “Артеку”, відзначив, що польський фільм мав серйозних конкурентів, серед яких були якісна голлівудська продукція.

Він також зауважив, що на 2/3 професійне жюрі складалося із представників Росії, що також може свідчити про те, наскільки якісно вирізнявся польський фільм на фоні інших.

Є.ОНУХ додав в інтерв’ю УНІАН, що польський фільм вперше цього року брав участь в конкурсній програмі фестивалю.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у Міжнародному дитячому центрі “Артек” відбувся XVII міжнародний дитячий кінофестиваль.

Юні глядачі змогли подивитися більш як 25 фільмів з 15 країн, створених для дітей і юнацтва.

У конкурсній програмі було представлено 9 фільмів для сімейного перегляду з Австрії, Білорусі, Великої Британії, Угорщини, США, Франції, Латвії, Росії, Польщі.