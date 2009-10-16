У Києві стартує джазовий фестиваль Jazz in Kiev 2009

З 16 по 18 жовтня в Києві відбудеться другий Міжнародний джазовий фестиваль "Jazz in Kiev 2009". Протягом трьох концертних днів публіка зможе відвідати повноцінні виступи шести колективів, зокрема музикантів, чия творчість є невід`ємною частиною історії американського та європейського джазу, а також відомих українських джазменів.

Як повідомляє прес-служба фестивалю, основним концертним майданчиком форуму стане Міжнародний центр культури й мистецтв (Жовтневий палац). 16 жовтня першими на сцену вийдуть учасники польського ансамблю Bester Quartet (відомого в минулому як "Cracow Klezmer Band"), виконуючі авторські композиції на межі джазу, авангарду і клезмерської музики.

Слідом за поляками виступить зоряний колектив добре знайомого українцям гітариста Майка Стерна – Mike Stern Band. У складі ансамблю – визнані майстри світового джазу: барабанщик Дейв Векл (Dave Weckl), контрабасист Кріс Мін Докі (Chris Minh Doky) і сурмач, володар премії Grammy за кращий джазовий альбом 2009 року, Ренді Брекер (Randy Brecker).

Другий фестивальний день, 17 жовтня, буде присвячений українській джазовій і околоджазовій музиці. Перед киянами виступлять квінтет "Дудко", лідер якого – відомий контрабасист, екс-учасник групи "Схід-Side" Денис Дудко і проект Святослава Вакарчука "Вночі", в якому задіяні вже добре відомі українські джазові музиканти Олексій Саранчин, Денис Дудко і Богдан Гуменюк.

Концертну програму завершуючого дня фестивалю, 18 жовтня, відкриє проект Steve Gadd and Friends. Лідер цього колективу – один з найвпливовіших барабанщиків сучасної музики Стів Гедд (Steve Gadd) – приїде в компанії не менш відомих музикантів: у його ансамблі грають органіст Джої ДеФранческо (Joey DeFrancesco), гітарист Пол Болленбек (Paul Bollenback) і баритон-саксофон Ронні К’юбер (Ronnie Cuber).

Закривати фестиваль "Jazz in Kiev 2009" буде легендарна американська група "Spyro Gyra", за 35 років свого існування що випустила більше 30 альбомів, які 11 разів номінувалися на Grammy. Саме ця команда багато в чому заклала основи цілого музичного напряму – smooth jazz.

Крім того, у рамках фестивалю відбудуться джазові заходи, що обрамляють основні концертні дні. Кияни зможуть відвідати майстер-класи відомих джазменів, клубні джеми і after party, а також вечори джазового кінематографу з Леонідом Гольдштейном. Також відбудеться всеукраїнський конкурс джазової фотографії, участь у якому вже підтвердили провідні фотохудожники країни.

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