Як ”Бумбокс” у Києві своїх фанів розважав

На вихідних у столиці відбувся концерт одного з найпопулярніших українських гуртів "Бумбокс".

На концерті був представлений широкий репертуар, що склався з багаторічних виступів учасників гурту в різних колективах. Зрозуміло, що виконувався проникливий хіт групи Бумбокс "Вахтерам" – сьогодні, напевно, тільки глухі не чули цю пісню, якій вже придумали купу неофіційних назв, наприклад, "Шпалери" або "Чорний посуд". Традиційно відбулися поповнення у вигляді свіжих хітів від соліста групи Андрія Хливнюка.

А піснею на біс став достатньо якісно виконаний кавер групи «Машина часу» – «Зірки не їздять у метро».

Лала Гаджиєва