Українських школярів навчатимуть основ культури гендерної рівності

На Буковині презентовано навчальний посібник для школярів з основ культури гендерної рівності

На Буковині презентували навчальний посібник для школярів 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Ми різні – ми рівні», з основ культури гендерної рівності.

Як передає кореспондент УНІАН, головне завдання посібника – розвінчати стереотипні уявлення про роль жінок і чоловіків у родині та суспільстві, сформувати світогляд учнів, вільний від гендерних упереджень і пересудів.

Як заявили на презентації видання радник губернатора Буковини з гендерних питань Наталя БАТРАКОВА та начальник відділу головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА Наталя ПРІНЬКО, посібник орієнтовано «на використання сучасних педагогічних технологій, що передбачають взаємодію учнів як між собою, так і з учителями та батьками, що створює умови для сучасної демократизації навчально-виховного процесу, який базується на повазі до особистості кожної дитини».

Це видання підготовлено в межах виконання “Програми рівних можливостей”, яку впроваджує Програма розвитку ООН в Україні. Підручник схвалений для використання у навчально-виховному процесі комісією суспільнознавчих дисциплін Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України.

Як підкреслила Н.БАТРАКОВА, посібник є різнобічним за своїм спрямуванням - ним можуть користуватися і учні, і вчителі, і батьки. Наразі його у своїй роботі використовуватимуть психологи та соціальні педагоги під час позакласних занять зі школярами. “Досі в Україні не було якісного підручника, який би презентував ідею гендерної рівності у тому значенні, в якому вона продукується у всьому світі”, - відзначила радник губернатора. Тисяча примірників посібника буде розподілено між усіма буковинськими школами - по дві книги на навчальний заклад.