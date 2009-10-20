Гурт Rammstein уперше виступить в Україні

Знаменитий німецький рок-гурт Rammstein уперше виступить у Києві. Концерт відбудеться 9 березня 2010 року в Міжнародному виставковому центрі.

Тур гурту проходить на підтримку альбому "Liebe ist fuer alle da" ("Любов для кожного"), який вийшов 16 жовтня. Окрім столиці України, Rammstein відвідають, зокрема, Санкт-Петербург (26 лютого), Москву (28 лютого), Ригу (4 березня) і Вільнюс (5 березня).

Запис альбому "Liebe ist fuer alle da" вівся в старовинному замку Беєсенштедт у Німеччині, а завершувала його група в американській студії Sonoma Mountain. Мастеринг і зведення альбому пройшли в Стокгольмі під керівництвом співавтора Clawfinger Джейкоба Хеллнера.

Першим синглом з "Liebe ist fuer alle" стала пісня Pussy, видана 18 вересня. Вона супроводжується більш ніж відвертим відеокліпом шведського режисера Йонаса Окерлунда.

Зазначимо, що Rammstein – не єдиний гурт світового рівня, який найближчим часом виступить в Україні. Так, 24 листопада в Одесі і 25 листопада в Києві виступить британський електронний дует Pet Shop Boys; 8 лютого 2010 року в Києві виступить британська група Depeche Mode; 13 грудня 2009 року в Києві виступить бойзбенд Backstreet Boys.

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