Суд Швейцарії відмовив Поланські в звільненні

Швейцарський суд відхилив апеляцію режисера Романа Поланські на рішення суду про його перебування під вартою до ухвалення рішення про екстрадицію кіномейкера в США, повідомляє Reuters.

"Згідно швейцарських законів, утримання під арештом – це норма при виконанні всіх процедур екстрадиції", – прокоментував представник суду.

"Суд побоюється, що режисер, швидше за все, втече, якщо його відпустять", – додав він.

Зазначимо, що це не перша відмова суду Швейцарії в звільненні Поланскі. Так, 29 вересня адвокати режисера подали клопотання про його звільнення під заставу, проте міністерство юстиції Швейцарії відмовило в цьому.

Нагадаємо, що 76-річний режисер, який є громадянином Франції, був зарештований 26 вересня 2009 року в Швейцарії, куди він прибув для участі в Цюріхському кінофестивалі. Підставою для арешту став ордер, виданий американською владою в 1978 році, – у 1977 році режисера було визнано винним у спокушанні неповнолітньої.

Раніше повідомлялось про те, що режисер може провести в швейцарській в`язниці як мінімум півроку. Тим часом у держдепартаменті США повідомли, що протягом двох місяців влада американського штату Каліфорнія підготує формальний запит про екстрадицію Поланські з Швейцарії в США.

Кореспондент